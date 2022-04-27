Из Украины выдворили родственника "вора в законе", связанного с криминалитетом РФ

В Одессе правоохранители задержали украинца, который оказался близким родственником "вора в законе". Он связан с криминалитетом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Telegram.

"Сотрудники Департамента совместно с теруправлением стратегических расследований в Одесской области Нацполиции продолжают проверять представителей "криминалитета", которые могут влиять на обстановку в регионах, а также их возможное сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Винницкой области на границе с Молдовой задержали 10 мужчин, которые пытались выехать из страны, и "вора в законе" Георгия Киладзе (Гега Озургецкий) из санкционного списка СНБО.

Напомним, в апреле этого года полиция экстрадировала из Украины "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский".

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