З України видворили родича "злодія в законі", пов'язаного з криміналітетом РФ

В Одесі правоохоронці затримали українця, який виявився близьким родичем "злодія в законі". Він пов'язаний із криміналітетом РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції в Telegram .

"Співробітники Департаменту спільно з теруправлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції продовжують перевіряти представників "криміналітету", які можуть впливати на обстановку в регіонах, а також їхню можливу співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у Вінницькій області на кордоні з Молдовою затримали 10 чоловіків, які намагалися виїхати з країни, і "злодія в законі" Георгія Кіладзе (Гега Озургецький) із списку санкцій РНБО.

Нагадаємо, у квітні цього року поліція екстрадувала з України "злодія в законі" з санкційного списку РНБО на прізвисько "Коба Руставський".

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