У Украины есть все возможности пройти безболезненно отопительный период, - Тимошенко

По ее словам, в первую очередь власти нужно уделить особое внимание вопросу обеспечения жильем людей, которые его потеряли в результате боевых действий. Для этого стоит сделать экспертизу по каждому разрушенному объекту - и не после победы, а безотлагательно, ведь «нельзя зимой людей оставить без жилья".

"Украина может сегодня обеспечить восстановление того жилья, которое нуждается в ремонте, а также инвентаризировать общежития, санатории и т. п. для того, чтобы можно было расселить людей, жилье которых не подлежит восстановлению. Но этим надо заниматься уже сейчас, ежеминутно. В приоритете - проблемы людей", - подчеркнула Тимошенко.

Она также одобрительно оценила, что правительство и президент начали заранее обсуждать вопросы подготовки к зиме. При правильной подготовке, по ее убеждению, Украина сможет пройти отопительный период безболезненно.

"Нам надо пересмотреть коренным образом тарифную политику. И сейчас настало время разрешить эту ситуацию. У нас есть украинский газ, цена на который минимум вдвое ниже той, что была предыдущей зимы. И украинцы, защищая свою страну, переживая такую беду, заслужили, чтобы им отдали украинский газ по доступной цене - взять только 30% рентабельности, и ничего больше", - добавляет Тимошенко.

Аналогичная, по ее словам, ситуация с энергетикой. Атомной электроэнергии в Украине достаточно, и она стоит 62 копейки за киловатт: "Нам надо сделать так, чтобы люди в трудную минуту получали нашу атомную электроэнергию по нормальной цене".

Кроме того, она подчеркнула, что Украина добывает достаточное количество угля, поэтому нужно лишь заблаговременно положить на склады не менее 2,5 миллиона тонн угля отечественной добычи.

"Мы можем пройти зиму достаточно успешно. Единственное, что надо - поставить людям нормальные цены и обеспечить их газом, теплом, электроэнергией так, как это нужно. Украина даже в таких тяжелых условиях может это сделать", - подытожила Тимошенко.