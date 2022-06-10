В України є всі можливості пройти безболісно опалювальний період, - Тимошенко

За її словами, першочергово владі потрібно приділити особливу увагу питанню забезпечення житлом людей, які його втратили внаслідок бойових дій. Для цього варто зробити експертизу по кожному зруйнованому об’єкту - і не після перемоги, а невідкладно, адже «не можна взимку людей залишити без житла".

"Україна може сьогодні забезпечити відновлення того житла, яке потребує ремонту, а також інвентаризувати гуртожитки, санаторії тощо для того, щоб можна було розселити людей, житло яких не підлягає відновленню. Але цим треба займатися вже зараз, щохвилини. В пріоритеті - проблеми людей", - наголосила Тимошенко.

Вона також схвально оцінила, що уряд і президент почали заздалегідь обговорювати питання підготовки до зими. За правильної підготовки, на її переконання, Україна зможе пройти опалювальний період безболісно.

"Нам треба переглянути докорінно тарифну політику. І зараз настав час розв’язати цю ситуацію. У нас є український газ, ціна на який мінімум вдвічі нижча від тої, що була попередньої зими. І українці, боронячи свою країну, переживаючи таку біду, заслужили, щоб їм віддали український газ за доступною ціною - взяти тільки 30% рентабельності, і нічого більше", - додає Тимошенко.

Аналогічна, за її словами, ситуація з енергетикою. Атомної електроенергії в Україні вдосталь, і вона коштує 62 копійки за кіловат: "Нам треба зробити так, щоб люди в тяжку хвилину отримували нашу атомну електроенергію по нормальній ціні".

Крім того, вона наголосила, що Україна видобуває достатню кількість вугілля, тому потрібно лише завчасно покласти на склади не менше 2,5 мільйона тонн вугілля вітчизняного видобутку.

"Ми можемо пройти зиму досить успішно. Єдине, що треба - поставити людям нормальні ціни та забезпечити їх газом, теплом, електроенергією так, як це потрібно. Україна навіть в таких тяжких умовах може це зробити", - підсумувала Тимошенко.