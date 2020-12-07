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Из Украины в Северную Македонию отправлен первый прямой авиарейс

Автор: Инна Собора

Украину и Северную Македонию соединили регулярным авиасообщением. Впервые в истории 6 декабря улетел прямой рейс Киев-Скопье.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Рейс осуществила украинская авиакомпания Windrose.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз.

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"А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и украинско-македонских контактов", - подчеркнул дипломат.

В МИД подчеркивают, что в текущем году удалось активизировать связи между туристическими операторами двух стран.

Представители македонских туроператоров планируют визит в Украину для дальнейшего создания "туристических карт". В этом туре должны принять участие около 20 туристических компаний из Северной Македонии.

Ранее Кулеба заявлял, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно.

Напомним, что Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

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