З України до Північної Македонії відправили перший прямий авіарейс

Україну і Північну Македонію з‘єднали регулярним авіасполученням. Вперше в історії 6 грудня полетів прямий рейс Київ-Скоп’є.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Рейс здійснила українська авіакомпанія Windrose.

Глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що Україна і Північна Македонія у минулому році уклали безвіз.

"А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ-Скоп’є. Віднині наші країни з’єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не лише туризму, а і українсько-македонських бізнес-контактів", - наголосив дипломат.

В МЗС наголошують, що у поточному році вдалося активізувати зв’язки між туристичними операторами двох країн.

Представники македонських туроператорів планують візит до України для подальшого створення "туристичних карт". У цьому турі мають взяти участь близько 20 туристичних компаній з Північної Македонії.

Раніше Кулеба заявляв, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні - недоцільно.

Нагадаємо, що Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.