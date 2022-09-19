Из Украины пытались вывезти секретные документы по новейшим военным технологиям, - СБУ

В ходе спецоперации в Запорожье Служба безопасности Украины предотвратила "утечку" за границу секретных документов по производству новейших военных технологий, а именно - авиационных двигателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как рассказали в спецслужбе, документы планировали вывезти в одну из стран Восточной Азии.
По данным контрразведки, схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних работников.
Сотрудники предприятия сделали копии секретных документов.
Согласно выводам специалистов, в случае получения соответствующих технологий, иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.
В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены:
Фото: задержание фигурантов по делу о незаконной передаче секретных документов оборонного характера (ssu.gov.ua)
о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила вражеского агента, пытавшегося вступить в полк "Азов". Преступник ранее воевал против наших военных на стороне "ДНР".
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