З України намагалися вивезти секретні документи щодо виробництва новітніх військових технологій, - СБУ

У ході спецоперації у Запоріжжі Служба безпеки України запобігла "витоку" за кордон секретних документів з виробництва новітніх військових технологій, а саме - авіаційних двигунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

про підозру за ст. 333 ( порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Фото: затримання фігурантів у справі про незаконну передачу секретних документів оборонного характеру (ssu.gov.ua)

У ході обшуків у зловмисників було виявлено:

Згідно з висновками фахівців, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів.

За даними контррозвідки, схему організував колишній чиновник одного з найпотужніших оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників.

Як розповіли у спецслужбі, документи планували вивезти до однієї із країн Східної Азії.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ворожого агента, який намагався вступити до полку "Азов". Злочинець раніше воював проти наших військових на боці ДНР.

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