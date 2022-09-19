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З України намагалися вивезти секретні документи щодо виробництва новітніх військових технологій, - СБУ

Фото: з України намагалися вивезти секретну документацію щодо виробництва новітніх військових технологій (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході спецоперації у Запоріжжі Служба безпеки України запобігла "витоку" за кордон секретних документів з виробництва новітніх військових технологій, а саме - авіаційних двигунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як розповіли у спецслужбі, документи планували вивезти до однієї із країн Східної Азії.

За даними контррозвідки, схему організував колишній чиновник одного з найпотужніших оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників.

Співробітники підприємства зробили копії таємних документів.

Згідно з висновками фахівців, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів.

У ході обшуків у зловмисників було виявлено:

Фото: затримання фігурантів у справі про незаконну передачу секретних документів оборонного характеру (ssu.gov.ua)

про підозру за ст. 333 ( порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ворожого агента, який намагався вступити до полку "Азов". Злочинець раніше воював проти наших військових на боці ДНР.

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Служба безпеки УкраїниЗапоріжжя