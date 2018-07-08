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Из Украины пытались незаконно вывезти в Россию антиквариат

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 13:02
Фото: место происшествия (dpsu.gov.ua)
Фото: место происшествия (dpsu.gov.ua)

Все обнаруженные предметы изъяты работниками ГФС

Сотрудники Госпогранслужбы Сумского отряда вчера, 7 июля, совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины (ГФС) помешали вывозу из Украины в Российскую Федерацию (РФ) старинных книг и швейной машинки, изготовленной в начале ХХ века. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, сообщается, что в пункте пропуска Екатериновка при осмотре автомобиля Nissan российской регистрации в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита (1881) и Обличеніе на книгу Фаррара, именуемую Жизнь Іисуса Христа (1899 года).

Также, при осуществлении мер контроля в пункте пропуска Шебекино пограничники этого же отряда нашли в салоне автомобиля ВАЗ швейную машину Singer 1909 года изготовления, с которой гражданин направлялся также на выезд в Россию.

Сейчас все обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы.

 

Фото: обнаруженные предметы изъяты работниками ГФС

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГФС из состава Объединенных сил во время дежурства на КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку перенести на оккупированную территории Донбасса 48 коробок с товарами на 1,7 млн гривен.

Также сообщалось, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины предупредили факт незаконного вывоза в Россию запчастей к авиационным двигателям, которые подлежат государственному экспортному контролю.

Женщина пыталась перенести через КПВВ "Станица Луганская" товаров почти на 2 млн грн КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39,4 тыс. человек
Теги публикации: Государственная пограничная служба, Российская Федерация, ГФС, контрабанда, книги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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