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Интервью

СБУ задержала украинца, пытавшегося вывезти в РФ запчасти к авиадвигателям

НовостиОбщество    07.07.2018 - 14:06
Иллюстрацийне фото (РБК-Украина)
Иллюстрацийне фото (РБК-Украина)

Указанные детали подлежат государственному экспортному контролю

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили факт незаконного вывоза в Россию запчастей к авиационным двигателям, которые подлежат государственному экспортному контролю. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранителями установлено, что житель Харьковской области пытался нелегально вывезти в Россию запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей у него обнаружили военные запчасти.

Сейчас по данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления.

Кроме того, в пресс-центре СБУ напомнили, что военно-техническое сотрудничество Украины с Россией прекращено с августа 2014 года в соответствии с указом президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

 

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее в России арестовали гражданина Украины, якобы подозреваемого по делу о так называемом "покушении на контрабанду запчастей для военной техники".

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Харьков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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