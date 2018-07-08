З України намагалися незаконно вивезти в Росію антикваріат

Всі виявлені предмети вилучені працівниками ДФС

Співробітники Держприкордонслужби Сумського загону вчора, 7 липня, спільно з працівниками Державної фіскальної служби України (ДФС) завадили вивезенню з України в Російську Федерацію (РФ) старовинних книг і швейної машинки, виготовленої на початку ХХ століття. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Так, повідомляється, що в пункті пропуску Катеринівка при огляді автомобіля Nissan російської реєстрації в багажному відділенні авто прикордонники виявили дві старовинні книги: Початкові старці Гефсиманскаго скиту (1881) і Обличеніе на книгу Фаррара, іменовану Життя Іисуса Христа (1899).

Також, при здійсненні заходів контролю в пункті пропуску Шебекіно прикордонники цього ж загону знайшли в салоні автомобіля ВАЗ швейну машину Singer 1909 року виготовлення, з якої громадянин прямував також на виїзд у Росію.

Зараз всі виявлені предмети, які, ймовірно, представляють історичну і культурну цінність, вилучені працівниками фіскальної служби.

Фото: виявлені предмети вилучені працівниками ГФС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники ДФС зі складу Об'єднаних сил під час чергування на КПВВ "Станиця Луганська" припинили спробу перенести на окуповану території Донбасу 48 коробок з товарами на 1,7 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Харківській області співробітники Служби безпеки України попередили факт незаконного вивезення в Росію запчастин до авіаційних двигунів, які підлягають державному експортному контролю.