З України намагалися незаконно вивезти 50 тисяч респіраторних масок в ЄС

Фото: з України намагалися вивезти маски в ЄС (dpsu.gov.ua)

Маски намагалися вивезти через пункт пропуску "Ягодин"

З України в Європейський союз намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок, експорт яких був заборонений у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомили в Державної прикордонної служби.

За словами прикордонників, автомобіль з респіраторними масками, який прямував до однієї з країн ЄС, було виявлено в пункті пропуску "Ягодин".

"За результатами спільного з митниками огляду автомобіля були виявлені респіраторні маски класу FFP2, які заборонено для вивезення з території України (відповідно до постанови КМУ № 214 від 11.03.2020 року). Загальна вага респіраторів становить понад 600 кг", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Транспортний засіб не пропущено через кордон. Перевіркою займається Національна поліція.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на час карантину через коронавірус в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. зокрема, до 1 червня заборонений експорт медичних масок, рукавичок і захисного одягу.

Також раніше РБК-Україна писало, що 13 березня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці запобігли вивезення 1,5 тонни медичних масок. Маски намагалися вивезти до Італії і Об'єднані Арабські Емірати.