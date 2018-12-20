Из Украины принудительно был выдворен криминальный авторитет "Арчи", - Аброськин

Фото: Вячеслав Аброськин (из открытых источников)

С территории Украины выдворили гражданина Грузии, который освободился из исправительного учреждения

С Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем "Арчи", который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина в Facebook.

Так, только что освобожденный из Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет, который является гражданином Грузии, выдворен из Украины.

"Еще сегодня до освобождения "Арчи" планировал остаться в нашей стране , но не судьба, возвращается домой в Грузию. Сегодня пошел первый, а в новом году все иностранные преступники- "туристы" после освобождения поедут в свои страны. Мы в этом им будем помогать ", - написал Аброськин.

Сегодня работниками Управления стратегических расследований ГУНП в Хмельницкой области согласно решения суда принудительно... Опубликовано Vyacheslav Abroskin Четвер 20 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала гражданина Грузии, который планировал руководить преступными группировками на территории столицы и области. Так, злоумышленника задержали в Шевченковском районе столицы. Он имел запрет на въезд на территорию Украины в 2019 году, однако попал в Украину вне пункта пропуска.

В течение трех недель незаконного пребывания в Киеве Нукри Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время злоумышленник постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых "сходках" криминальных авторитетов.