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Правоохоронці затримали та видворили з України "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський"

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 15:34
Фото: "Тенго Гальский" (facebook поліції Київської області)
Фото: "Тенго Гальский" (facebook поліції Київської області)

Кримінальному "авторитетові" на 10 років заборонено в’їзд в Україну

Правоохоронці затримали та видворили з України "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, наразі 36-річному кримінальному "авторитетові" на 10 років заборонено в’їзд в Україну. 

"Вчора, 29 жовтня, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з УДМС в Київській області примусово видворили з території України «злодія в законі» на прізвисько "Тенго Гальський", - йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що зловмисник вже видворявся за межі України у квітні цього року із забороною в’їзду на 5 років, але він незаконно потрапив на територію країни та мешкав у Києві.

За даними правоохоронців, зловмисник прибув до України для контролю над групами злочинців з кавказького регіону, які займаються скоєнням квартирних крадіжок та крадіжок з транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві у квітні затримували коронованого в Греції, підозрюваного у квартирних крадіжках, засудженого на батьківщині за організацію злочинного угруповання грузинського "злодія в законі" на прізвисько "Хідір"

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