Поліція видворила з України "злодія у законі"

Фото: Нукрі Гальський (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмиснику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

У Києві поліція затримала громадянин Грузії, який планував керувати злочинними угрупуваннями на території столиці та області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, зловмисника затримали у Шевченківському районі столиці. Він мав заборону на в’їзд на територію України до 2019 року, однак потрапив до України поза пунктом пропуску.

"Громадянин Грузії, 1987 року народження, на територію України прибув поза пунктом пропуску державного кордону та мав намір контролювати злочинну діяльність у Києві та Київській області", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Повідомляється, упродовж трьох тижнів незаконного перебування у Києві Нукрі Гальський налагоджував зв’язки та планував стати куратором діяльності оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв. За цей час зловмисник постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища найвищої ланки на так званих "сходках" кримінальних авторитетів.

"Правоохоронці встановили, що затриманий у 2013 році коронований у Туреччині іншими "злодіями у законі". Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності у Російській Федерації та Грузії за злочини, пов’язані з обігом наркотиків та квартирні крадіжки", - додав Крищенко.

Фото: видворення Гальського з України (kyiv.npu.gov.ua)

Столичні правоохоронці спільно з Державною міграційною службою депортували останнього за межі країни із забороною в’їзду в Україну на 3 роки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правоохоронці затримали та видворили з України "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський". Йому заборонили в'їзд в Україну на 10 років.

Раніше в Одесі затримали та примусово видворили за межі України із забороною в’їзду терміном на три роки "злодія в законі" на прізвисько "Жоржикич".