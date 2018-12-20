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З України примусово був видворений кримінальний авторитет "Арчі", - Аброськін

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 23:49
З України примусово був видворений кримінальний авторитет "Арчі", - Аброськін
Фото: В'ячеслав Аброськін (з відкритих джерел)

З території України видворили громадянина Грузії, який звільнився з виправного закладу

З України примусово видворили громадянина Грузії з кримінальним прізвиськом "Арчі", який останні три роки відбував покарання у виправному закладі за скоєння розбійних нападів в Рівненській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна у Facebook.

Так, щойно звільнений із Шепетівської виправної колонії кримінальний авторітет, який є громадянином Грузії, був видворений з України.  

"Ще сьогодні до звільнення "Арчі" планував залишитися в нашій країні , але не судьба, повертається додому в Грузію. Сьогодні пішов перший, а в новому році всі іноземні злочинці- "туристи " після звільнення їхатимуть до своїх країн. Ми в цьому їм будемо дуже допомагати ", - написав Аброськін.

 

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Опубліковано Vyacheslav Abroskin Четвер, 20 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала громадянин Грузії, який планував керувати злочинними угрупуваннями на території столиці та області. Так, зловмисника затримали у Шевченківському районі столиці. Він мав заборону на в’їзд на територію України до 2019 року, однак потрапив до України поза пунктом пропуску.

Упродовж трьох тижнів незаконного перебування у Києві Нукрі Гальський налагоджував зв’язки та планував стати куратором діяльності оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв. За цей час зловмисник постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища найвищої ланки на так званих "сходках" кримінальних авторитетів.

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