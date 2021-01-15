ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Для Украины покупать ток в Беларуси то же самое, что в оккупированном Крыму, - эксперт

Киев, Пятница 15 января 2021 09:42
Для Украины покупать ток в Беларуси то же самое, что в оккупированном Крыму, - эксперт
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В условиях российской оккупации для Украины добровольно покупать электроэнергию из российской энергосистемы транзитом через Беларусь - это то же самое, что приобретать ее в сразу аннексированном Крыму.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире "Украина24".

"Покупаешь ты в России, Беларуси, в Ростове, в Крыму где угодно, ты покупаешь одну и ту же электроэнергию, которая в единой энергосистеме России и Беларуси", - сообщил Сазонов.

Он также добавил, что такое сотрудничество с Россией в условиях войны имеет огромные политические и экономические риски.

"Россия вкладывается в такие вещи, может в убыток себе продавать электроэнергию. Присадить нас на эту иглу, потом в какой-то момент отключать - это гораздо страшнее, чем газ. Мы от электричества сейчас зависим полностью. Поэтому энергетическая независимость - на уровне военной. Это ключевой вопрос безопасности", - подытожил Сазонов.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали три компании, крупнейшая среди которых "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов. Тогда только прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика ЭлектроэнергияБеларусьКрым

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь