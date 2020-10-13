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Для Украины открыты 58 стран: список

Киев, Вторник 13 октября 2020 09:48
Для Украины открыты 58 стран: список
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Туристы из Украины могут путешествовать в 58 страны. В обновленный список добавились еще 6 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в новый список добавились такие страны - Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан Томе и Принсипи.

"Хорошая новость - к списку открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не самые популярные среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58", - сказал Кулеба.

Кроме этого для украинцев разрешен въезд в такие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе хотят упростить путешествия на своей территории.

Также сообщалось, что Болгария ужесточила правила въезда в страну для граждан Украины.

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