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Для України відкриті 58 країн: список

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 09:48
Для України відкриті 58 країн: список
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Туристи з України можуть подорожувати в 58 країни. В оновлений список додалися ще 6 країн.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в новий список додалися такі країни - Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральна Африканська Республіка, Сан Томе і Прінсіпі.

"Хороша новина - до списку відкритих країн додалися 6 країн. Нейтральна новину, що ці країни не найбільш популярні серед українських туристів. Станом на 13 жовтня таких країн 58", - сказав Кулеба.

Крім цього для українців дозволено в'їзд в такі країни: Бразилія, Домініканська Республіка, Республіка Конго, Вірменія, Буркіна-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Єгипет, Туніс, Південна Корея, Ірак, Іран, Мексика, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Багамські острови, Словенія, ОАЕ, Ямайка, Камбоджа, Бурунді, Ліван, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Коморські острови, Пакистан, Сейшельські острови, Болгарія, Мальдіви, Еквадор, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана

Раніше РБК-Україна писало, що у Євросоюзі хочуть спростити подорожі на своїй території.

Також повідомлялося, що Болгарія посилила правила в'їзду в країну для громадян України.

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