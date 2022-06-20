У Украины есть мощности для компенсации транзита по "Северному потоку-1", - Оператор ГТС

Макогон сказал агентству, что технические мощности Суджи составляют 244 млн кубометров в сутки. Это сопоставимо с обычной пропускной способностью Nord Stream, составляющей около 160 млн кубометров в сутки, которая недавно была ограничена Газпромом на уровне 96 млн кубометров.

"Газпром" уже оплатил и забронировал 77,2 млн кубометров сутки на маршруте Суджа, но использует лишь часть из них с текущими заявками или запросами на газ в размере 41,7 млн кубометров в сутки, добавил он.

Кроме того, глава ГТСУ заявил, что "Газпром" может перевести 32,4 млн кубометров в сутки забронированной мощности из Сохрановки в пункт Суджа, но не воспользовался этим вариантом. Суммарная резервная мощность составляет 109,8 млн кубометров в сутки.

Макогон отверг утверждения "Газпрома" о технической невозможности переброски потоков на Суджу.

Макогон сказал, что у России есть несколько вариантов поддерживать свои поставки, если она захочет. По его словам, помимо Суджи простаивали 90 млн кубометров в сутки газопровода Ямал-Европа, по которому природный газ поступает из России в Германию через Польшу и который не использовался более месяца.

"Они (Газпром) не заинтересованы в дополнительных поставках в Европу. Они хотят повысить цены на газ", - сказал Макогон.

Макогон сказал, что Украина в настоящее время закачивает около 1 миллиарда кубометров газа в месяц в свои внутренние хранилища в рамках подготовки к зиме. Украина оценивает потребление газа в этом году примерно в 21 млрд кубометров по сравнению с 29 млрд кубометров в 2021 году.

Украина поддерживает эмбарго Европейского Союза на российский газ, сказал Макогон, но понимает, что это, возможно, придется делать постепенно.

"Я понимаю, что европейцы недовольны более высокими ценами на газ и более высокими ценами на бензин и дизельное топливо, но это ничто по сравнению с бомбежками, которые мы каждый день ощущаем в наших городах", - добавил он.