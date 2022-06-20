Україна має потужності для компенсації транзиту по "Північному потоку-1", - Оператор ГТС

Макогон сказав агентству, що технічні потужності Суджі становлять 244 млн кубометрів на добу. Це можна порівняти зі звичайною пропускною спроможністю Nord Stream, що становить близько 160 млн кубометрів на добу, яка нещодавно була обмежена Газпромом на рівні 96 млн кубометрів.

"Газпром" вже оплатив і забронював 77,2 млн кубометрів добу на маршруті Суджа, але використовує лише частину з них з поточними заявками або запитами на газ у розмірі 41,7 млн кубометрів на добу, додав він.

Крім того, глава ДМСУ заявив, що "Газпром" може перевести 32,4 млн кубометрів на добу заброньованої потужності з Сохрановки в пункт Суджа, але не скористався цим варіантом. Сумарна резервна потужність становить 109,8 млн кубометрів на добу.

Макогон відкинув твердження "Газпрому" про технічну неможливість перекидання потоків на Суджу.

Макогон сказав, що у Росії є кілька варіантів підтримувати свої поставки, якщо вона захоче. За його словами, крім Суджі простоювали 90 млн кубометрів на добу газопроводу Ямал-Європа, по якому природний газ надходить з Росії до Німеччини через Польщу і який не використовувався більше місяця.

"Вони (Газпром) не зацікавлені в додаткових поставках до Європи. Вони хочуть підвищити ціни на газ", - сказав Макогон.

Макогон сказав, що Україна в даний час закачує близько 1 мільярда кубометрів газу на місяць у свої внутрішні сховища в рамках підготовки до зими. Україна оцінює споживання газу в цьому році приблизно у 21 млрд кубометрів порівняно з 29 млрд кубометрів у 2021 році.

Україна підтримує ембарго Європейського Союзу на російський газ, сказав Макогон, але розуміє, що це, можливо, доведеться робити поступово.

"Я розумію, що європейці незадоволені більш високими цінами на газ і більш високими цінами на бензин і дизельне паливо, але це ніщо в порівнянні з бомбардуваннями, які ми кожен день відчуваємо в наших містах", - додав він.