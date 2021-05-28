ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна має багато джерел, аби дізнатися теми обговорень Байдена і Путіна, - ОП

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 травня 2021 17:54
Україна має багато джерел, аби дізнатися теми обговорень Байдена і Путіна, - ОП Фото: в ОП розповіли, як дізнаються про теми обговорень Байдена і Путіна (David Lienemann, Official White House)
Автор: Андрій Василюк

Україна має достатньо джерел, аби дізнатися після зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна про обговорені питання. Київ має як дипломатичні, так і закриті канали інформації.

Про це в інтерв'ю "Україна 24" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми точно отримаємо інформацію про те, про що вони будуть розмовляти: по дипломатичних каналах, по закритих каналах, по каналах, які має Андрій Єрмак (голова Офісу президента України - ред.), отримаємо по каналах медійних навіть, трошки пізніше", - сказав Подоляк.

При цьому радник голови ОП висловив впевненість, що українська влада найперше отримає інформацію від адміністрації президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі і Тристоронній контактній групі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Офіс президента
NEWS
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його предали в РНБО
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна