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Из Украины в Италию запустят паром

Новости » Туризм    29.06.2019 - 20:44
Из Украины в Италию запустят паром
Иллюстративное фото (facebook.com/KabminUA)

Паром будет курсировать из Черноморска в Бари

Из Украинского порта Черноморск до итальянского города Бари будет ходить паром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал Facebook.

Сообщается, что этот вопрос был обсужден делегацией украинского правительства во время рабочего визита в Италию.

Они отметили, что Бари является приморским городом в Южной Италии и одним из крупнейших городов в регионе рядом с Неаполем, где сосредоточен большой туристический и экономический центр, а также крупнейший пассажирский морской порт Адриатического моря.

В то же время отмечается, что Черноморск является одним из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составил 21,5 млн тонн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что аэропорт "Киев" в сентябре временно закроют. В пресс-службе аэропорта сообщили, что он будет закрыт на 10 дней с 2 по 12 сентября для проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Напомним, что Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов до Львова. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

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