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Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: график Минфина на 2021 год

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 16:55
Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: график Минфина на 2021 год Фото: Украина вернет 600 млрд гривен долга (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Украина в 2021 году должна выплатить 599,06 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 438,57 млрд гривен, по внешнему - 160,49 млрд гривен.

Прогнозные ежемесячные платежи по государственному долгу в 2021 году по действующим договорам по состоянию на 1 апреля 2021 года обнародованы на сайте Минфина.

Согласно графику, в июне 2021 года Украина должна вернуть кредиторам 70,69 млрд гривен, в июне - 73,87 млрд гривен, в сентябре - 103,64 млрд гривен.

Из общей суммы в 599,06 млрд гривен погашение долга составит 454,02 млрд гривен, процентные платежи - 145,04 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов - проценты.

Как сообщало РБК-Украина, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,91 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов.

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