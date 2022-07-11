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Украину ждет сезонный пик потребления: что будет с дизелем и бензином

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 13:17
Украину ждет сезонный пик потребления: что будет с дизелем и бензином Фото: Украину ожидает пиковый сезон потребления нефтепродуктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сейчас в Украине ощущается спад топливного кризиса. Однако впереди сезонный пик, когда потребление может вырасти на треть в условиях дефицита свободных ресурсов в Европе.

Об этом в колонке для РБК-Украина написал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Как отметил эксперт, некоторым может показаться, что отсутствие очередей на АЗС свидетельствует о решении проблемы. Но это относительное спокойствие на рынке топлива обманчиво.

"Впереди жатва и высокий сезон, во время которого потребление в Украине может вырасти на треть", - сообщил Куюн.

По его словам, Европа также входит в фазу высокого сезонного потребления на фоне ощутимого дефицита свободных ресурсов, что провоцирует повышение закупочных цен. "И чем больше будет дефицит топлива в Европе, тем дороже и труднее нам будет его покупать", - добавил эксперт.

В частности, из-за повышенного спроса со стороны украинских компаний портовая перевалка нефтепродуктов в Румынии и Болгарии уже перегружена. В Польше вообще нет свободных мощностей, чтобы обеспечить перевалку топлива для украинского рынка. К тому же в этих странах также растет сезонное потребление, поэтому не исключено, что их правительства будут пытаться ограничить поставки в Украину для обеспечения внутренних потребностей.

"В таких условиях для нас будет очень опасным жить иллюзиями и считать, что топливный кризис уже позади. Наоборот, уже сейчас необходимо работать над диверсификацией и расширением каналов поставок", - подчеркнул Куюн.

Напомним, с начала войны потребление нефтепродуктов в Украине упало примерно в два раза. В июне ситуация с поставкой нефтепродуктов в Украину существенно улучшилась: очереди на АЗС исчезли, а крупнейшие сети заявили о снятии лимитов.

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