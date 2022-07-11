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Україну чекає сезонний пік споживання: що буде з дизелем і бензином

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 13:17
Україну чекає сезонний пік споживання: що буде з дизелем і бензином Фото: Україну чекає піковий сезон споживання нафтопродуктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зараз в Україні відчувається спад паливної кризи. Однак попереду сезонний пік, коли споживання може зрости на третину в умовах дефіциту вільних ресурсів в Європі.

Про це в колонці для РБК-Україна написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Як зазначив експерт, декому може здатися, що відсутність черг на АЗС свідчить про вирішення проблеми. Але цей відносний спокій на ринку палива оманливий.

"Попереду жнива і високий сезон, під час якого споживання в Україні може зрости на третину", - повідомив Куюн.

За його словами, Європа також входить у фазу високого сезонного споживання на тлі відчутного дефіциту вільних ресурсів, що провокує підвищення закупівельних цін. "І чим більше буде дефіцит палива в Європі, тим дорожче і важче нам буде його купувати", - додав експерт.

Зокрема, через підвищений попит з боку українських компаній портова перевалка нафтопродуктів в Румунії і Болгарії вже перевантажена. У Польщі взагалі немає вільних потужностей, щоб забезпечити перевалку палива для українського ринку. До того ж у цих країнах також зростає сезонне споживання, тому не виключено, що їхні уряди намагатимуться обмежити поставки в Україну для забезпечення внутрішніх потреб.

"У таких умовах для нас буде дуже небезпечним жити ілюзіями і вважати, що паливна криза вже позаду. Навпаки, вже зараз необхідно працювати над диверсифікацією і розширенням каналів поставок", - підкреслив Куюн.

Нагадаємо, з початку війни споживання нафтопродуктів в Україні впало приблизно у два рази. У червні ситуація з постачанням нафтопродуктів в Україну істотно покращилася: черги на АЗС зникли, а найбільші мережі заявили про зняття лімітів.

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