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Украину накроют дожди и грозы

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 09:28
Украину накроют дожди и грозы Фото: погода в Украине ухудшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня всю Украину накроют дожди и грозы. В частности, в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем в Украине, г. Киеве и Киевской области грозы (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, днем температура воздуха во всех областях страны будет колебаться от +21 до +25 градусов, а ночью термометры покажут от +10 до +14 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели. Синоптики предупредили, что Украина окажется в центре мощного северо-восточного циклона.

Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

Кроме того, на прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

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