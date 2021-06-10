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Украину завтра накроют грозы

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, не улучшится. Синоптики предупредили о грозах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завтра днем Украину накроют грозы.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг - пятницу, 10-11 июня.

Кроме того, сегодня в Украине ожидаются дожди. Температура воздуха составит от +22 до +26. В столице также ожидаются дожди и грозы.

Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.

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Новости Украины Гидрометцентр