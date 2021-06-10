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Україну завтра накриють грози

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні в п'ятницю, 11 червня, не покращиться. Синоптики попередили про грози.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завтра вдень Україну накриють грози.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Згідно з класифікатором Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпеки оголошується при потенційно небезпечних для інфрастуктури, населення та навколишнього середовища погодних умовах. Рекомендується дотримуватися підвищеної пильності, бути обережними і стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.

Нагадавши, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер-п'ятницю, 10-11 червня.

Крім того, сьогодні в Україні очікуються дощі. Температура повітря складе від +22 до + 26. У столиці також очікуються дощі та грози.

Додамо, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що буде забезпечувати вологу і відносно теплу погоду протягом усього тижня.

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