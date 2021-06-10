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Ливень, град и шквалы: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 10 июня 2021 08:00
Ливень, град и шквалы: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине значительно ухудшилась из-за ливня и дождей. Сегодня температура воздуха будет колебаться от +22 до +26.

Об этом сообщается на сайте УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех регионах сегодня идут дожди и гроза. На востоке страны днем будет +22 +25, а ночью +11+14.

В северных областях ожидается, что днем будет +21+24, а ночью +12+15. В центре страны днем будет +22+24, а ночью +12+14.

На западе Украины синоптики прогнозируют днем +22+24, а ночью +11+14. В южных регионах также дожди, днем будет +23+26, а ночью +12+16.

Ливень, град и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +22 +24, а ночью+13 +15.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины.

Отметим, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг - пятницу, 10-11 июня.

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