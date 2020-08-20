Украину завтра накроют грозы

В Киеве и области также ожидаются грозы
Погода в Украине в пятницу, 21 августа, ухудшиться. Синоптики прогнозируют грозы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В пятницу днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются грозы.
Также завтра днем грозовая активность ожидается в Киеве и области. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Также сегодня, 20 августа, грозы ожидаются в западных областях страны.
Напомним, сегодня дожди ожидаются на западе Украины, а также в центре; температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +34.