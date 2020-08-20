Україну завтра накриють грози

У Києві та області очікуються грози
Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, погіршитися. Синоптики прогнозують грози.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В п'ятницю вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях прогнозуються грози.
Також завтра вдень грозова активність очікується в Києві і області. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Також сьогодні, 20 серпня, грози очікуються в західних областях країни.
Нагадаємо, сьогодні дощі очікуються на заході України, а також в центрі; температура повітря в регіонах очікується від +23 до +34.