Украину завтра накроют дожди

Погода в Украине завтра, 22 мая, будет дождливая, в некоторых областях ожидается град и шквальный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.

По данным синоптиков, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье, днем ​​и в Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях местами значительные дожди.

Ветер южный будет дуть со скоростью 7-12 м / с, а днем ​​на Левобережье местами град и шквалы до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью +10-15 градусов; днем прогреется до +19-24, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра ожидается дождливая погода практически на всей территории, местами возможен град. В среду практически повсеместно - дожди, грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз возможны шквальный ветер и град.

Температура воздуха ожидается комфортной, +19 +23 градуса. На юге воздух прогреется до +25 градусов, на западе от +16 до +21.

Добавим, что погода во вторник, 21 мая, будет облачная, местами ожидаются дожди и шквальный ветер. Температура воздуха прогреется до +26 градусов.