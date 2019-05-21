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Синоптик прогнозирует завтра дожди, шквалы и град

Новости » Общество    21.05.2019 - 13:06
Синоптик прогнозирует завтра дожди, шквалы и град
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди, грозы, шквалы и град 22 мая ожидаются практически по свой территории Украины

В Украине в среду, 22 мая, ожидается дождливая погода практически на всей территории. Также возможен град, передает РБК-Украина со ссылкой на информацию синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, в среду практически повсеместно - дожди, грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз возможны шквалы и град.

"Разве что крайний восток Украины все же удержится от существенных осадков, преимущественно Луганщина", - добавила Диденко.

Синоптик также сообщила, что температура воздуха ожидается комфортной, +19 - +23 градуса. На юге воздух прогреется до +25 градусов, на западе от +16 до +21.

В Киеве в отдельных районах столицы, в частности на Подоле, будет солнечно, а днем в столице ожидается дождь и гроза. Температура воздуха становитимеблизько +20 градусов.

Напомним, на Прикарпатье вследствие интенсивных дождей в 22 населенных пунктах было подтоплено около 3 тыс. 240 домохозяйств. Также частично повреждены два моста местного значения. В связи с подтоплениями от газоснабжения отключены два населенных пункта.

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