Україну може захлеснути імпорт неперевірених ліків

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Раду подали законопроект про підвищення доступності лікарських засобів для громадян

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення доступності лікарських засобів для громадян" (№2089) може спровокувати імпорт неякісних та неефективних ліків, що ставить під загрозу всіх українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Цей документ був поданий на розгляд парламенту народними депутатами від фракції "Голос" Ольгою Стефанишиною та Олександрою Устиновою.

Автори проекту вважають, що компанія, розробивши один медичний препарат, оформляє на нього патент (авторське право) на строк до 20 років, а після закінчення дії вони це право продовжують, не даючи своїм конкурентам випускати аналоги, і на цьому заробляють гроші фармацевтичні компанії, українці ж платять більше.

Тому в документі пропонується наступне:

кожен препарат перед видачею патенту будуть вивчати і перевіряти, які конкретні поліпшення в ньому з'явилися, і якщо виявиться, що препарат по суті не змінився, то патент не дадуть;

введення такого механізму як паралельний імпорт: ліки з інших країн зможуть ввозити без попередньої згоди виробника;

ввести механізм призупинення роботи патенту: у разі надзвичайної події (епідемія, повінь) і брак ліків компаніям дозволяється проводити аналоги для того, щоб у місцевих жителів був доступ до ліків.

Ці заходи, на думку авторів проекту призведуть до зниження цін на ліки в середньому на 20-30%.

"Але експерти кажуть прямо: законопроект не відповідає європейським міжнародним правилам. Якщо його приймуть, то в Україну будуть тоннами ввозити неякісні і головне - неефективні ліки. А це прямо ставить під загрозу всіх українців - від маленьких дітей до пенсіонерів", - пише "Обозреватель".

На думку видання, варто звернути увагу на термін "паралельний імпорт", яким фактично легалізовані неякісні препарати з третіх країн - Сенегалу, Конго, Гани, Малі, Індії, Китаю та інших.

"Справа в тому, що в тексті проекту ніхто не прописав, відповідають ввезені в країну ліки стандартам і нормам чи ні. Умовно кажучи - в таблетці "Аспірин" крейда або реальні лікарські засоби? Лікарі на цей рахунок кажуть прямо: “Фактично Україну планують перетворити у світове звалище неякісного дешевого непотребу. Законопроект 2089 лобіює інтереси великих міжнародних фірм", - підкреслюють журналісти "Обозревателя".