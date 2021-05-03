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В Украину возвращаются заморозки

Автор: Александр Белоус

Ночью 4 и 5 мая в северных и центральных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Заморозки также прогнозируются 4 мая в западных, а 5 мая в восточных, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Кроме того, 4 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о том, что в Киевской области в понедельник, 3 мая, ожидаются порывы ветра.

По прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что заморозки отмеченs в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая - в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

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