Спасатели предупредили о порывах ветра в Киевской области

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что сегодня, 3 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы в каких областях. Так непогода будет на востоке страны и части центральных и южных областей. При этом температура воздуха будет местами доходить до +24 градусов.

Также в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов в горах 11-13 градусов тепла, Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.