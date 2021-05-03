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Спасатели предупредили о порывах ветра в Киевской области

Новина українською → Киев, Понедельник 03 мая 2021 10:22
Спасатели предупредили о порывах ветра в Киевской области Фото: ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. (Dan Kitwood / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Киевской области сегодня, 3 мая, ожидаются порывы ветра. Объявлен и уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, что сегодня, 3 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы в каких областях. Так непогода будет на востоке страны и части центральных и южных областей. При этом температура воздуха будет местами доходить до +24 градусов.

Также в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов в горах 11-13 градусов тепла, Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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