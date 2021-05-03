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В Україну повертаються заморозки

Автор: Олександр Білоус

Вночі 4 та 5 травня в північних та центральних областях України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів. Заморозки також прогнозуються 4 травня у західних, а 5 травня у східних, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Крім того, 4 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Донецької, Одеської, Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про те, що у Київській області в понеділок, 3 травня, очікуються пориви вітру.

За прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що заморозки відмічено у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня - у північних, центральних, східних областях та в Карпатах.

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