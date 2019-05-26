В Украину возвращаются моряки с задержанного в Египте танкера

Фото: танкер Sea Shark (из открытых источников)

Танкер "Sea Shark" был задержан в Египте в 2018 году

Пять украинских моряков с задержанного в 2018 году в Египте танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину. Об этом РБК-Украина сообщили в фонде помощи морякам "Ассоль".

Как сообщается, 5 украинцев из экипажа задержанного вооруженными силами Египта в декабре прошлого года танкера "Sea Shark" в понедельник, 27 мая, прибудут в Одесский аэропорт. Судно с моряками удерживали в районе Айн-Сохна.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальная часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой", - рассказали в фонде.

Отмечается, что экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев. Также на борту танкера находятся граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана.

По словам экипажа, танкер "Sea Shark" был задержан Военно-морским флотом Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Стамбула в порту Гебзе с 7 января заблокированы члены экипажа судна "Urgence", среди которых двое украинцев. За помощью в консульство моряки обратились только 22 марта. Всего на судне находятся 6 членов экипажа: два украинца, два азербайджанца и двое граждан Турции.