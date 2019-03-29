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Украинские моряки заблокированы на судне под Стамбулом почти 3 месяца

Новости » Общество    29.03.2019 - 10:41
Украинские моряки заблокированы на судне под Стамбулом почти 3 месяца
Фото: судно "Urgence" (facebook.com/MTWTU)

На судне находятся двое украинцев

В порту вблизи Стамбула в порту Гебзе с 7 января заблокированы члены экипажа судна "Urgence", среди которых двое украинцев - Юрий Арабаджи из Измаила и Сергей Чернокунес из Килии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Сообщается, что в консульство моряки обратились только 22 марта. Моряки имели проблемы с поставкой питания и питьевой воды, однако они были решены после обращения в консульство.

Ожидается, что моряки сойдут на берег в течение 10 дней. Всего на судне 6 членов экипажа: два украинца, два азербайджанца и двое турок. Из-за конфликта между владельцем судна и фрахтователем продолжается судебный спор.

"Представитель владельца судна вчера заверил нас, что он готов решить спор с предоставлением возможности отпустить всех членов экипажа этого судна и обеспечить его замену. О конкретных сроках не хотел бы говорить, но 10 дней - это максимальный срок для розв'язання этого вопроса", - сказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

Кроме того, морякам назначен адвокат, с которым будут решать вопрос задолженности по выплате зарплаты после того, как люди смогут сойти на берег.

Ранее РБК-Украина писало, что в Греции Центральный городской суд. Пирей снял обвинения с украинских моряков, которые были задержаны вместе с судном Andromeda в прошлом году.

Напомним, в Италии задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186 моряков.

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