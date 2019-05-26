В Україну повертаються моряки з затриманого в Єгипті танкеру

Фото: танкер Sea Shark (з відкритих джерел)

Танкер "Sea Shark" був затриманий в Єгипті в 2018 році

П'ять українських моряків з затриманого в 2018 році в Єгипті танкеру "Sea Shark" повертаються в Україну. Про це РБК-Україна повідомили в фонді допомоги морякам "Ассоль".

Як повідомляється, 5 українців з екіпажу затриманого збройними силами Єгипту в грудні минулого року танкеру "Sea Shark" в понеділок, 27 травня, прибудуть в Одеський аеропорт. Судно з моряками утримувалося в районі Айн-Сохна.

"Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому", - розповіли у фонді.

Зазначається, що екіпаж затриманого судна складався з 31 людини, серед яких 17 українців. Також на борту танкеру перебувають громадяни Індії, Філіпін, Шрі-Ланки та Азербайджану.

За словами екіпажу, танкер "Sea Shark" був затриманий Військово-морським флотом Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Стамбула у порту Гебзе з 7 січня заблоковані члени екіпажу судна "Urgence", серед яких двоє українців. За допомогою у консульство моряки звернулися лише 22 березня. Загалом на судні перебувають 6 членів екіпажу: два українці, два азербайджанці та двоє громадян Туреччини.