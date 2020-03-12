В Украину возвращаются морозы и снег: погода до конца недели

Погода в Украине к концу недели резко ухудшится, возвращаются морозы и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на 13 марта

Погода в пятницу ухудшится в западных, центральных, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, там будут дожди. Температура воздуха днем на западе составит +9+11, а ночью +5+8. На севере страны будет сухо, переменная облачность, днем +10+12, а ночью +4+6.

В восточных областях тепло, днем +14+16, а ночью +5+8. Юг страны будет особенно теплый, температура воздуха днем поднимется до +21, а ночью будет +5+8. В Киеве в пятницу будет сухо, днем +9+11, а ночью +6+8.

Прогноз на 14 марта

В субботу в стране резко похолодает и пойдут дожди со снегом. В западных областях, кроме Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской, снег и дождь. Днем температура воздуха составит +5+7, а ночью +1+4. Также в Киевской и северных областях такая погода.

В центральной части Киева в субботу будет сухо, переменная облачность, днем температура воздуха составит +7+11, а ночью +4+6. На востоке будут идти дожди, днем +10+13, а ночью +5+8. Юг страны без осадков, днем 12+14, а ночью +7+9. В столице 14 марта будет дождь со снегом, днем +5+7, а ночью +2+4.

Прогноз на 15 марта

В воскресенье во всех областях солнечно, но холодно. На западе страны днем +3+8, а ночью -2-5. В северных областях днем +1+4, а ночью -3-6.

В центральных областях днем +3+5, а ночью -4-6, а на востоке днем +2+4, а ночью -1-3. Юг страны тоже без осадков, днем +4+6, а ночью -1+2. В Киеве 15 марта днем похолодает до +5, а ночью до -4.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня. В западных и Винницкой областях, а также ночью и утром в восточных ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.