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Температура до +18 и местами дожди: прогноз на сегодня

Новости » Общество     12.03.2020 - 08:00
Температура до +18 и местами дожди: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем до +14

Погода в Украине сегодня, 12 марта, будет дождливой в некоторых западных и восточных областях, температура воздуха днем поднимется до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня незначительные осадки возможны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Луганской областях. На остальной территории страны сегодня будет малооблачно.

Днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 в восточных, северных и центральных областях, на западе и юге - от +14 до +18. Ночью термометры будут колебаться от +4 до +9 градусов.

Температура до +18 и местами дожди: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня погода будет малооблачной. Дневная температура воздуха в Киеве будет колебаться от +12 до +14. Ночью термометры покажут от +3 до +5 градусов. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/сек.

Температура до +18 и местами дожди: прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Украине. В ближайшие дни в Украину придет сильное похолодание, а местами ожидается мокрый снег. Прогнозируют сильный ветер юго-западного направления.

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