В Украину возвращаются грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 июля, в северных и западных областях Украины ожидаются дожди с грозами. При этом температура упадет на несколько градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью до 10 м/с.

На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Из-за атмосферного фронта в Украине будет несколько прохладнее.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +10 +13, днем +18 +22 градуса;

на западе ночью +9 +13 градусов, а днем +22 +24;

в восточных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов;

на юге страны ночью +13 +16 градусов, а днем +24 +27;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +21 +24 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +10 +14 градусов, а днем +20 +23.