ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину возвращаются грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 07:00
В Украину возвращаются грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине будет дождливая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 19 июля, в северных и западных областях Украины ожидаются дожди с грозами. При этом температура упадет на несколько градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью до 10 м/с.

На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Из-за атмосферного фронта в Украине будет несколько прохладнее.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +13, днем +18 +22 градуса;
  • на западе ночью +9 +13 градусов, а днем +22 +24;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +13 +16 градусов, а днем +24 +27;
  • в центральных областях ночью +11 +13, днем +21 +24 градуса.

В Украину возвращаются грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +10 +14 градусов, а днем +20 +23.

В Украину возвращаются грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что на Украину надвигается антициклон Юрген, который принесет жаркую погоду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит