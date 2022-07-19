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В Україну повертаються грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 07:00
В Україну повертаються грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні буде дощова погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 19 липня, у північних та західних областях України очікуються дощі з грозами. При цьому температура впаде на декілька градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 10 м/с.

На решті території буде суха та сонячна погода. Через атмосферний фронт в Україні стане дещо прохолодніше.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +13, вдень +18 +22 градуси;
  • на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +22 +24;
  • у східних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +24 +27;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +21 +24 градуси.

В Україну повертаються грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +14 градусів, а вдень +20 +23.

В Україну повертаються грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що на Україну насувається антициклон Юрген, який принесе спекотну погоду.

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