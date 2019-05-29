В Украину возвращаются еще 9 моряков с задержанного в Египте танкера

Начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел (МИД) Василий Кирилич сообщил, что сегодня, 29 мая, в Украину из Египта вылетает еще 9 украинских моряков с судна Sea Shark, которые содержались египетскими военными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилича в Twitter.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - сообщил Кирилич.

Также он заявил, что в МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера. Во вторник, 28 мая, пятерых моряков оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа", которые прибыли рейсом из Стамбула.

Как известно, экипаж судна, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан за случайный вход в территориальные воды Египта.

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев. Также на борту танкера находятся граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана.