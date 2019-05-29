В Україну повертаються ще 9 моряків із затриманого в Єгипті танкера

Начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ (МЗС) Василь Кирилич повідомив, що сьогодні, 29 травня, до України з Єгипту вилітає ще 9 українських моряків із судна Sea Shark, які утримувались єгипетськими військовими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кирилича в Twitter.

"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05", - повідомив Кирилич.

Також він заявив, що в МЗС працюють над тим, аби одержати відповіді у справах усіх українських моряків, які затримані за кордоном.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україну повернулися п'ять моряків із затриманого в Єгипті танкера. У вівторок, 28 травня, п'ятьох моряків оформили окремим коридором прикордонники Одеського загону в пункті пропуску "Одеса-авіа", які прибули рейсом зі Стамбула.

Як відомо, екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий за випадковий вхід в територіальні води Єгипту.

Екіпаж затриманого судна складався з 31 людини, серед яких 17 українців. Також на борту танкера перебувають громадяни Індії, Філіппін, Шрі-Ланки та Азербайджану.