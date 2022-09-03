В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 3 сентября, погода в большинстве областей Украины будет дождливой. При этом ожидается еще больший спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 3 сентября дожди пройдут на западе и в центре страны, а также в некоторых восточных и южных областях. На севере Украины будет сухо, но пасмурно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 7-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Погода в столице сегодня будет сухой, но с переменной облачностью. Ветер северо-восточный с порывами до 10 м/с.
В Киеве, как и в других регионах, сегодня снова похолодает. Столбики термометров ночью покажут +8 +10, а днем +17 +19 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь.
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