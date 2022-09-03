В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, 3 вересня дощі пройдуть на заході та в центрі країни, а також у деяких східних та південних областях. На півночі України буде сухо, але пахмурно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 7-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +6 +9, вдень +16 +19 градусів;

на заході вночі +7 +12 градусів, а вдень +17 +20;

у східних областях вночі +9 +12, вдень +23 +25 градусів;

на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +18 +24;

у центральних областях вночі +9 +11, вдень +18 +20 градусів.

Погода в Києві

Погода у столиці сьогодні буде сухою, але з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний з поривами до 10 м/с.

У Києві, як і в інших регіонах, сьогодні знову похолоднішає. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8 +10, а вдень +17 +19 градусів.