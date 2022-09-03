В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 3 сентября, погода в большинстве областей Украины будет дождливой. При этом ожидается еще больший спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 3 сентября дожди пройдут на западе и в центре страны, а также в некоторых восточных и южных областях. На севере Украины будет сухо, но пасмурно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 7-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +6 +9, днем +16 +19 градусов;

на западе ночью +7 +12 градусов, а днем +17 +20;

в восточных областях ночью +9 +12, днем +23 +25 градусов;

на юге страны ночью +13 +16 градусов, а днем +18 +24;

в центральных областях ночью +9 +11, днем +18 +20 градусов.

Погода в Киеве

Погода в столице сегодня будет сухой, но с переменной облачностью. Ветер северо-восточный с порывами до 10 м/с.

В Киеве, как и в других регионах, сегодня снова похолодает. Столбики термометров ночью покажут +8 +10, а днем +17 +19 градусов.